Buch von Patton Oswalts Frau erscheint Michelle McNamara starb auf Mörder-Suche: Das hinterlässt sie

"So wird es für dich enden"

Nachdem der Verdächtige identifiziert wurde, - sein DNA-Profil stimmt zu einhundert Prozent mit dem des Golden State Killers überein - erklärte McNamaras Witwer, "King of Queens"-Star Patton Oswalt (50), laut "New York Times", er habe eine seltsame Mischung aus Euphorie und auch Trauer darüber verspürt, dass seine Frau nicht mehr am Leben ist, um das zu sehen. In den USA war ihr Buch im Februar 2018 erschienen, nur zwei Monate vor der Festnahme. Es habe dazu beigetragen, das öffentliche Interesse an dem jahrzehntealten Cold Case wieder zu wecken, schreibt die Zeitung. HBO hat sich die Rechte am Buch gesichert und plant zu "Ich ging in die Dunkelheit" eine Doku-Serie.