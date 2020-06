Buch über den US-Präsidenten Mary Trump und ihr "gefährlicher" Onkel Donald

"Der gefährlichste Mann der Welt"

Seine Nichte Mary hat ein Buch geschrieben, und es ist keine Lobeshymne auf den lieben Onkel. Der Titel: "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man". Auf Deutsch klingt er genauso elektrisierend: "Zu viel und niemals genug: Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf".