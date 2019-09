Buch ist erschienen Ottfried Fischer: "Simone hatte sich für meine Pflege entschieden"

Über den "heilsamen Sachzwang" in seiner neuen Umgebung schreibt Fischer zudem: In Passau komme man nur klar, "wenn du Schwellen und Stiegen bewältigen kannst, keine schlechte Motivation, möglichst schnell möglichst gut zu Fuß zu sein. Hätte nie gedacht, wie sinnvoll das Turnen sein kann. Wenn ich auch manchmal mehr durch Überdruss verblüffe und zuweilen in den Augen der Coaches nur verhalten sportlich brilliere, bin ich Mitglied eines Fitnessstudios, das auch noch 'Easyfit' heißt. Der Goldhamster in uns verlässt uns nie und will das Laufradtreten nicht aufhören".