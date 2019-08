Buch erscheint am 28. August "Der Lack ist ab": Kai Wiesinger nimmt das Älterwerden mit Humor

Schauspieler Kai Wiesinger ist 53 Jahre alt. Dass die Tage der jugendlichen Leichtigkeit und Unbeschwertheit vorüber sind, merkt er selbst. In seinem Buch "Der Lack ist ab: War's das schon oder kommt noch was?", angelehnt an die gleichnamige Serie, thematisiert er die Beschwerden und Sorgen der 40-Plus-Gesellschaft auf äußerst humorvolle und unterhaltsame Weise. Nachlassende Sehkraft, dafür mehr und mehr graue Haare? Der Schauspieler kann ein Lied davon singen.