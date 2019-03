Buch erscheint am 1. März Isabell Horn: "Am meisten habe ich mit meinen Brüsten zu kämpfen"

Sie sagen ganz offen, dass Sie sich das Mamawerden und Mamasein anfangs leichter vorgestellt haben. Schrecken solche Erfahrungen nicht auch ein wenig vor einer weiteren Schwangerschaft ab?

Horn: Überhaupt nicht. Es war immer unser großer Wunsch, Eltern zu sein und eine eigene Familie zu haben. Ich bin in der Anfangszeit einfach nur sehr naiv an dieses Thema herangegangen. Ich habe mir das alles so verblümt vorgestellt und gedacht, es wird alles ganz wunderbar und die Liebe durchströmt mich, wenn ich Ella in den Armen halte. Früher oder später findet aber jeder seinen Alltag und man funktioniert dann als Team. Keine Frage, es ist ein anstrengender Job, er ist aber auch schön und aufregend zugleich.