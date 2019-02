Buch erscheint am 1. Februar Senna Gammour kann auch ohne Mr. Right glücklich sein

Glauben Sie noch an die Liebe auf den ersten Blick?

Gammour: Nein, an die glaube ich nicht. Man sieht sich und findet sich vielleicht attraktiv, aber mehr als eine kurze Verknalltheit kann daraus nicht entstehen. Der Charakter ist entscheidend. Die Erfahrung habe ich mit 19 Jahren schon gemacht: Da habe ich einen Typen in Orlando in der Disco kennengelernt. Dann bin ich nach Deutschland zurück und habe ihn sechs Monate lang in Amerika angerufen - das war teuer! Am Ende des Tages war das aber gar keine Liebe auf den ersten Blick, sondern nur etwas, was ich mir in meinem Kopf aufgebaut hatte. Alles andere gibt es nur in Filmen.

Würden Sie sagen, Frauen können auch ohne Männer glücklich sein?

Gammour: Ohne Männer? Frauen können natürlich auch ohne sie glücklich sein. Ich meine, ich bin es jeden Tag. Und so sollte es auch sein. Man kann schließlich nicht unglücklich durch die Gegend laufen und hoffen, dass dich irgendein Mensch glücklich macht. Das ist Quatsch! Man sollte von vornherein glücklich sein. Alles andere ist nur ein Goodie, etwas, was noch obendrauf kommt.

Wie sieht's aus mit dem ersten Schritt: Emanzipation oder alte Schule?

Gammour: Ich bin ehrlich: Es gibt manche Sachen, die sollten wir einfach nicht ändern. Jetzt werden vermutlich alle Feministinnen aufschreien, aber ich finde es deutlich schöner und romantischer, wenn ein Typ die Eier besitzt, eine Frau anzusprechen und sie zu einem Date einzuladen. Die Geschichte des ersten Kennenlernens ist so doch auch viel schöner.

Sie wollen also nach allen Regeln der Kunst erobert werden?

Gammour: Absolut, ich mag das sehr gerne. Ich stehe einfach darauf, wenn ein Mann mir die Tür aufhält oder das Date organisiert, sodass ich nichts planen muss. Und ich mag es, wenn man mich Frau bleiben lässt, wenn ich mich sexy und attraktiv fühlen kann. Soll nicht heißen, dass ich das einmal erlebt hätte oder dass es diese Männer wirklich gibt. Wenn doch: Hey, hier bin ich!