Die Prominenten – endlich wieder – in Fahrt! VIPs wie Lilly Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein, Schauspieler Hardy Krüger jr. und seine Frau Alice, die ehemalige Rhythmische Sportgymnastin Magdalena Brzeska, Ex-Tennis-Profi Tommy Haas, Schauspielerin Jana Schölermann, Stephanie Gräfin von Pfuel und die Designerinnen Lola Paltinger und Sonja Kiefer trafen sich am Donnerstag am Tegernsee. Und durften dort endlich wieder Gas geben, im wahrsten Sinne des Wortes.