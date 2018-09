Brutaler Übergriff in der S-Bahn Unbekannter schlägt und beleidigt junge Frauen

Ein unbekannter Mann beleidigte eine 20-jährige Somalierin und eine 23-jährige Äthiopierin mit diversen Schimpfwörtern. Dann trat er erst nach der Äthiopierin und traf sie an der Hüfte, danach schlug er der Somalierin ins Gesicht, zog sie an den Haaren und würgte sie. Mehrere Fahrgäste griffen ein und trennten den Mann von den jungen Frauen. Beide Frauen konnten so in Poing in einen anderen Wagen wechseln.