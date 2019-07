Keine zwei Wochen später, am 27. Juni, das selbe Spiel: diesmal in der S7 zwischen Pullach und Solln. Zwei Bettler nötigten gegen 13 Uhr drei Jugendliche (jeweils 14 Jahre) aus Solln zur Herausgabe von Geld, obwohl die Teenager die angebotenen Papiertaschentücher nicht kaufen wollten. Das Duo drohte den Buben Schläge an, drückte sie gegen die Sitze und versperrte ihnen teilweise den Weg zum Ausgang. Einer der drei Schüler gab den Bettlern ein 50-Cent-Stück, damit er in Solln die S-Bahn verlassen konnte. Aufgrund der massiven Einschüchterungen nutzten die drei Schüler in den darauffolgenden Tagen nicht die S-Bahn, sondern wichen auf Bus und Fahrrad aus.