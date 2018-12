Brutaler Raubüberfall in Meiling Rentner gequält: Urteil gegen "Froschbande" erwartet

Die aus Rumänien stammenden Männer hatten das Rentnerehepaar laut Anklage im September 2015 in seinem Haus in Seefeld im Ortsteil Meiling überfallen und ausgeraubt. Mehrere der Männer sollen den 72-Jährigen niedergeschlagen haben, als er zum Rauchen auf die Terrasse ging. Anschließend überfielen sie seine schlafende Frau und sperrten beide in eine Besenkammer. Der Mann starb, die Frau wurde nach 57 Stunden schwer verletzt befreit. Sie leidet bis heute körperlich und seelisch an den Folgen der Tat. Andere der Angeklagten sollen während des Überfalls im Auto gewartet haben.