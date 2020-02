München - Vor den Augen seiner Freunde ist am Montagabend ein 20-Jähriger aus München an der Agip-Tankstelle an der Boschetsrieder Straße über eine Joggerin hergefallen, um sie zu vergewaltigen. Die drei Freunde rissen den Münchner von der Frau weg. Die Männer flohen wenig später mit dem 20-Jährigen in einem Auto. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch in der Nacht fest.