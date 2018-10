Die Karrieren der beiden Eders verliefen bislang fast parallel: ausgebildet im Nachwuchs des TEV Miesbach, später des EC Bad Tölz, wechselten sie nach einem Abstecher in die Red-Bull-Hockey-Akademie nach Salzburg schließlich 2015 (Andreas) beziehungsweise 2017 (Tobias) zum EHC Red Bull München, wo sie per Förderlizenz auch für den SC Riessersee in der drittklassigen Oberliga spielberechtigt sind.