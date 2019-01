Schweinsteiger: Profi beim FC Bayern II

Der Rosenheimer spielte in der Zweiten Liga für Eintracht Braunschweig, stürmte als Profi für den FC Bayern II, Jahn Regensburg und die SpVgg Unterhaching. Nun, am Mittwoch, kehrte er nach Haching zurück – als Coach des österreichischen Zweitligisten FC Juniors OÖ. Es war sein erstes Spiel als Cheftrainer überhaupt, er verlor es 0:5. "Ich wollte einen Test gegen eine Mannschaft, bei der ich wusste, dass sie besser ist als wir", sagte der einstige Mittelstürmer hinterher im Gespräch mit der AZ: Gegen Haching habe er mehrere U18-Spieler gebracht, erzählte er, "die sind ein Jahr jünger als die A-Jugendspieler in Deutschland. Das Ergebnis regt den Denkprozess an."