Der Ausbildungsklub des österreichischen Vizemeisters Linzer ASK war die erste Cheftrainerstation des Bruders von Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Profifußball. Schweinsteiger holte in der Rückrunde in der zweiten österreichischen Liga mit den Pasingern in 15 Spielen acht Siege und im Schnitt 1,66 Punkte.