Wie sich Springsteen bei der Musterung durchschwindelte

Doch auf dem Bildschirm mag sich dieser Zauber nicht recht einstellen. Gewiss, Springsteens eloquente Monologe haben wie im Buch viel Kraft, mitunter Schönheit, und der Film hat seine bewegenden Momente: Wenn Springsteen über seine Mutter spricht, die trotz 93 Lebensjahren und Alzheimerkrankheit weiterhin stets tanzen will.

Wenn er sich an den jugendlichen Musiker Walter erinnert, von dem er sich so viel abgeschaut hat, und an Bart, den Schlagzeuger seiner ersten Band, der alles spielen konnte außer der alles entscheidenden Drummer-Shownummer "Wipe Out". Beide wurden als junge Männer eingezogen und starben in Vietnam. Springsteen selbst konnte sich bei der Musterung durchschwindeln und fragt sich bis heute, wer an seiner Stelle in den Krieg zog.

Danach singt er allein und ohne Instrumente "Born In The U.S.A.", eher Rezitation als Song. Gute Momente hat Springsteen auch, wenn er über sich selbst lacht: über den Gaukler, der nie in seinem Leben in einer Fabrik gearbeitet hat und mit seinen fiktiven Songs zum Sprachrohr der Arbeiter wurde. "So gut bin ich!", flachst er.

Springsteen auf Netflix: Die zweieinhalb Stunden ziehen sich

Doch trotz der gelegentlichen Selbstironie, trotz aller Sprachgewalt: Die zweieinhalb Stunden ziehen sich. Schon das Buch war von Pathos durchzogen, was angesichts der tollen Stories und literarischen Qualitäten nicht weiter schlimm war. Doch in Springsteens theatralischem Vortrag wird alles extrem bedeutungsschwer. Am Ende spricht er mit Gravitas über einen Baum vor seinem Kindheitshaus, der nach Jahrzehnten gefällt wurde.

Schließlich betet der Katholik, wenn auch leicht ironisch eingeführt, das Vaterunser und singt "Born To Run". Und selbst dieses Jahrhundertlied kann sich nicht recht entfalten, wie die meisten Stücke. Denn Springsteen rückt die Texte maximal in den Vordergrund, hält die Musik spröde und schlicht und zersingt manch schöne Melodie, "The Promised Land" etwa.

Besser klingen nur die Stücke am Klavier, "My Hometown" und "Tenth-Avenue Freeze-Out". Die zweistimmigen Duette mit seiner Frau Patti Scialfa, "Tougher Than The Rest" und "Brilliant Disguise", sind eine willkommene Abwechslung.

Man hätte dieser Springsteen-Messe wohl persönlich beiwohnen müssen, um so ergriffen zu sein wie der junge Fan in der ersten Reihe, der Springsteen nach dem Ende die Hand schütteln darf und gar nicht mehr loslässt, der weinend auf sein Idol einredet. Bruce lächelt, hört geduldig zu und wuschelt dem Fan am Ende freundlich durch die Haare. Er wirkt völlig anders als in den zweieinhalb Stunden zuvor, entspannt und gelöst. Die theatralische Bühnenfigur hat Feierabend.

"Springsteen On Broadway", bei Netflix. Die gleichnamige Doppel-CD ist bei Sony Music erschienen.

