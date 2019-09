Sobald eine AML-Nummer gewählt wird, übermittelt das Handy Daten

Was steckt dahinter? AML ist keine App, sondern schon jetzt in nahezu jedem Betriebssystem gängiger Smartphones integriert. Mit der Technologie aktiviert das Handy automatisch Wlan und GPS, wenn eine AML-taugliche Notrufnummer gewählt wird – so wie die 112. Mehr als 300.000 Notrufe wurden in Bayern laut BRK in der Testphase mit AML-Daten übermittelt.