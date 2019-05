Brix und Janneke im Norden Hessens "Tatort: Das Monster von Kassel": So wird der neue Krimi aus Frankfurt

Lohnt sich das Einschalten?

Ja, aber mit großen Abstrichen. Die Idee, den Täter bereits von Beginn an zu kennen und eigentlich nur noch den Polizisten dabei zuzusehen, wie er sich während des Verhörs in Widersprüche verstrickt und parallel die Beweise immer eindeutiger werden, ist zwar nicht neu, macht aber immer mal wieder Spaß. Doch irgendwie bleibt es bei dem ganzen Film nur bei guten Ansätzen. Vor allem die Rolle des Mörders und Entertainers ist unglaublich überzogen und wirkt deswegen unglaubwürdig. Das gipfelt in einer TV-Ansprache, die er in seiner Talkshow an seine Zuschauer richtet.