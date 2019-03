Düsseldorf - Nun, die Entfernung per Luftlinie unterscheidet sich nur um rund 54 Kilometer - doch peinlich ist das Ganze trotzdem. Am Montagvormittag startet ein Flugzeug von British Airways am London City Airport in Richtung Düsseldorf Flughafen, doch der Flieger macht sich nicht auf den Weg nach Deutschland, sondern nach Schottland. Genauer gesagt nach Edinburgh.