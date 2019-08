Britisches Komiker-Duo Simon Pegg und Nick Frost stehen für Amazon vor der Kamera

Hinter der Serie steht die Produktionsfirma des Komiker-Duos, Stolen Picture. Als Produzent ist Richard Webb mit an Bord. Laut "Variety" hat Amazon acht Folgen zu jeweils etwa 30 Minuten Laufzeit bestellt. Der Produktionsstart ist im September dieses Jahres. Pegg und Frost werden an den Drehbüchern mitarbeiten. Die beiden Komiker hatten in der Vergangenheit immer wieder Hits gelandet, etwa mit "Shawn of the Dead" oder der Serie "Spaced".