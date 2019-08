Britischer Royal ist "entsetzt" Prinz Andrew äußert sich erstmals zum Epstein-Skandal

Der US-Milliardär und mutmaßliche Sexualverbrecher Jeffrey Epstein war vor über einer Woche tot in seiner Gefängniszelle in New York City aufgefunden worden. Er soll der Obduktion zufolge Suizid begangen haben. Epstein saß seit Juli 2019 in Untersuchungshaft, weil er jahrelang minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben soll. Bei einer Verurteilung hätten ihm bis zu 45 Jahre Haft gedroht.