Britischer Regisseur feiert Geburtstag Guy Ritchie wird 50: So viel mehr als ein Tarantino für Arme

Eine Hauptrolle für Madonna

Ebenfalls im Jahr 2000, kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Rocco (18), heirateten Richie und die US-Sängerin Madonna (60). In seinem dritten Film "Swept Away" (2002) wagte er sich in das Genre der romantischen Komödie - was er bis heute Herrn Tarantino voraushat. Dabei durfte seine Liebste sogleich die weibliche Hauptrolle mimen - und erntete dafür wie der Film selbst katastrophale Kritiken. Da war sie also, die erste Delle in Ritchies Ansehen als Filmemacher. Und auch sein nächster Film "Revolver" (2005) fand bei der Presse wenig bis gar keinen guten Anklang.