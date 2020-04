Boris Johnson im Krankenhaus

Am Sonntagabend teilte der Regierungssitz Downing Street in London am Abend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass Johnson in ein Krankenhaus gebracht wurde. "Es handelt sich um einen vorsorglichen Schritt, da der Premierminister noch zehn Tage, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet wurde, Symptome hat", hieß es in einer Mitteilung der Regierung.