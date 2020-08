Britischer Fernsehpreis für Tanzshow "Strictly Come Dancing": Motsi Mabuse freut sich über BAFTA TV Award

"Wowww. Das fühlt sich toll an. Glückwunsch an das ganze Team", schreibt Mabuse zu ihrem Post, in dem sie ein Bild mit ihren "Strictly Come Dancing"-Kollegen Bruno Tonioli (64), Shirley Ballas (59) und Craig Revel-Horwood (55) veröffentlichte. Seit 2011 sitzt Mabuse bei "Let's Dance" in der Jury, seit 2019 ist sie auch in der britischen Version zu sehen, die 2004 Premiere feierte. Die Show setzte sich bei der Preisverleihung gegen "The Voice", "The Greatest Dancer" und "The Rap Game" durch.