Britische Medien berichten Sprung nach Hollywood? Was an Robbie Williams' Filmkarriere dran ist

"Let me Entertain You" - bald auch auf der Kinoleinwand? Britische Medien berichten derzeit, dass Hollywood-Star Hugh Jackman (50) Sänger Robbie Williams (45) angeboten haben soll, eine Rolle im Sequel zu "The Greatest Showman" zu spielen. Angeblich sei Jackman sehr beeindruckt von einem gemeinsamen Auftritt in London gewesen und habe Williams daher einen Part angeboten. Doch dieses Gerücht scheint genau das zu sein - ein Gerücht.