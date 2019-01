Brillante Stars in "Labaule & Erben" Harald Schmidt: "Dirty Harry" erfindet rabenschwarze Satire-Serie

Die Idee zu "Labaule & Erben" lieferte Harald Schmidt (61). Der "Dirty Harry" der deutschen Medienszene nahm dabei deutsche Verlagsunternehmen als Vorbild und ersann den Plot: "Schöngeistiger Sohn eines Verlegers erbt einen Verlag, den er nicht haben will, weil: Das war ja so die Zeit, als es hier in Köln auch durch die Presse ging, 'es gibt Zwist im Hause Dumont zwischen dem Vater und Sohn'. Und dann Hubert Burda. Er hat ja auch in zahlreichen Interviews gesagt, dass er am Anfang mit seinem Vater Schwierigkeiten hat und so weiter", sagte er dem "Deutschlandfunk".

Auf den Namen Labaule kam er bei einem Urlaub im mondänen französischen Badeort La Baule. Und auch der Titel "Labaule & Erben" ist von ihm. "Bei Sat.1 wäre so was daraus geworden wie: Wolfram, die Verlegerhure. Wegen der Marktforschung", so Schmidt in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".

Gastrolle ist vorstellbar

Harald Schmidt umriss seine Idee in einem 13-seitigen Treatment und legte auch größtenteils die Figuren fest. Die Drehbücher schrieb das renommierte Autoren-Trio HaRiBo (Hanno Hackfort, Richard Kropf, Bob Konrad), das auch das Buch zu "4 Blocks" lieferte. Regie führt Boris Kuntz ("Hindafing").

Harald Schmidt, der als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle fest auf dem "Traumschiff" gebucht ist, taucht bei "Labaule & Erben" selbst nicht auf. Sollte eine zweite Staffel gedreht werden, für die er konkrete Ideen hat, kann er sich aber durchaus eine Gastrolle vorstellen.