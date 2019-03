Am Donnerstag verschaffte er sich schließlich erneut Zutritt zum Postgebäude in der Fritz-Erler-Straße in Neuperlach, um sich auf einen weiteren Diebeszug zu machen. Dort wurde er allerdings von zwei Mitarbeitern der Post Security erwischt, als er gerade 21 Einschreiben aus einer Box nahm und sich einzelne Briefe heraussuchte. Die beiden Zeugen stellten den Dieb und bemerkten dabei, dass der Langfinger bis vor einigen Monaten selbst bei der Post gearbeitet hatte. Der Übeltäter wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.