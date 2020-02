Briefe an Frank-Walter Steinmeier Anschlag von Hanau: Skandinavische Royals nehmen Anteil

Die schwedischen Royals taten es ihren skandinavischen Nachbarn aus Dänemark gleich und veröffentlichten ebenfalls via Instagram einen bewegenden Brief an Steinmeier, allerdings auf Englisch. "Die Königin und ich möchten unser aufrichtiges Beileid zum tragischen Verlust von Menschenleben nach den brutalen Schüssen in Hanau aussprechen", schreibt König Carl XVI. Gustaf von Schweden. Man spreche den Familien der Opfer und den Menschen in Deutschland sein tief empfundenes Mitgefühl aus.