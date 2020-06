Briefbombe vor 25 Jahren Arabella Kiesbauer: "Damals war ich wie gelähmt"

München/Wien - Vor 25 Jahren verlor Arabella Kiesbauer den unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen. Damals, am 9. Juni 1995, ging eine Briefbombe in ihrem Münchner Talkshow-Studio hoch - adressiert an die Moderatorin. Ihre Assistentin wurde leicht verletzt, ProSieben stand unter Schock. "Ich musste mich von einer gewissen Leichtigkeit des Seins verabschieden", sagt Kiesbauer der Deutschen Presse-Agentur zum Jahrestag dieses einschneidenden Erlebnisses. "Zuerst war ich wie gelähmt."