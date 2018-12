Berg am Laim - Schon seit einigen Jahren sei die Parkplatzsituation für Anwohner der Gammelsdorfer -, Trausnitz-, Burggrafen- und Schweppermannstraße in Berg am Laim problematisch, so eine Anwohnerin, die sich an die AZ gewandt hat, in ihrem Brief an den Oberbürgermeister. Grund dafür seien Mitarbeiter verschiedener dort ansässiger Fiirmen, die trotz eigener Tiefgaragen auf den Straßen parken würden. Somit ist es für die Anwohner so gut wie unmöglich einen Parkplatz zu finden.