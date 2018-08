Gäste sollten zur Hochzeit 1.500 Dollar pro Person beisteuern

An diesem Punkt kamen die eingeladenen Gäste ins Spiel, denn sie sollten das fehlende Geld, 1.500 Dollar pro Person, beisteuern. "Wir opferten so viel und baten jeden Gast nur um 1.500 Dollar. [...] Ich meine, was sind schon 1.500 Dollar? Sicherlich nicht viel."