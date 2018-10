Brexit-Ausstieg Mega-Demo für zweites Brexit-Referendum

Das Motto, unter dem dieser Marsch stattfand, war so derb wie deutlich: "Bollocks to Brexit", in etwa: Scheiß auf Brexit, hörte man am Samstagnachmittag in London allenthalben in Sprechchören oder las es auf Stickern. Aus allen vier Ecken des Königreichs waren Menschenmassen in die Hauptstadt geströmt, um eine "People’s Vote", eine erneute Volksabstimmung, über den EU-Austritt zu fordern.

Der Marsch zum Parlament wurde zur größten Protestaktion, die Großbritannien seit den Demonstrationen gegen den Irak-Krieg 2003 erlebte. Die Veranstalter hatten mit lediglich 100 000 Teilnehmern gerechnet. Es kamen rund 700 000.