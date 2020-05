Bremkens Orchideen Muttertags-Angebot: Orchideen frisch aus dem Gewächshaus verschenken!

Ab sofort verkauft es nicht mehr allein an den Großhandel, sondern auch direkt an den Endkunden. Gerade konnte das 1000. Paket auf die Reise gehen. „Vor Corona waren allein der in- und ausländische Großhandel unsere Kunden“, berichtet der Firmeninhaber Christian Bremkens. Von heute auf morgen brach der Markt zusammen, kaum noch eine Pflanze verließ das Gewächshaus des Familienunternehmens, das bereits in der dritten Generation geführt wird. Der anfängliche Schock wurde schnell in Tatendrang umgewandelt und innerhalb kürzester Zeit stellte das rund 100-köpfige Team ein für sie komplett neues Konzept auf die Beine. „Wir haben einen Online-Shop entwickelt, um so auch den Endkunden beliefern zu können“, erzählt der Unternehmer.