Braut von Pennys Ex-Ehemann "The Big Bang Theory": Ein neues Gesicht für die letzte Staffel

Lindsey Kraft darf getrost als echte Serienspezialistin bezeichnet werden. 2018 war sie in der "Roseanne"-Ersatzserie "Die Conners" zu sehen. In "Grace & Frankie" hatte sie die fortlaufende Rolle der Allison. Ebenfalls mit an Bord war sie schon in den Serien "Suits", "Modern Family", "2 Broke Girls", "Die Sopranos", "Navy CIS", "The Ranch", "Getting On - Fiese alte Knochen" und unzählige mehr.