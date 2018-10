Braun ist das neue Schwarz Herbst-Trend: Diese Erdtöne stehen Blondinen und Brünetten

Wer sich etwas mehr zutraut, der kann es machen wie Bloggerin Caro Daur (23), die bei der New York Fashion Week eine Cordhose in der Farbe Camel mit einer Lammfelljacke in Ocker kombinierte, die besonders gut zu ihren blonden Haaren passt. Doch Vorsicht: Mehr als zwei Erdtöne sind zu viel des Guten. Dadurch wirkt der Look schnell unstrukturiert und unruhig. Beim Outfit aber komplett auf einen Farbton zu setzen, ist nur etwas für echte Fashion-Profis wie Olivia Palermo (32).