"Brauche Zeit für mich" Siegfried Fischbacher: Nach Roy Horns Tod schottet er sich ab

Am 8. Mai verstarb Roy Horn, eine Hälfte des weltberühmten Magier-Duos Siegfried & Roy, im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Corona-Infizierung. Rund zehn Tage nach der Tragödie gibt Siegfried Fischbacher (80) an, sich deswegen zuletzt immer mehr von der Außenwelt abgeschottet zu haben: "Ich schalte jetzt mein Telefon immer häufiger ab. Ich schaffe diese vielen Anrufe einfach nicht mehr", so Fischbacher im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. "Sie sind lieb gemeint, aber ich brauche jetzt Zeit für mich. Ich bin raus."