"Brauche keine Zustimmung" Wirbel um großes Hinterteil: Das sagt Madonna selbst

Madonna selbst will dieser Diskussion nun offenbar ein Ende setzen. Auf Instagram erklärte sie, dass sie die Zustimmung von niemandem brauche. "Desperately Seeking No Ones Approval", schrieb sie wohl in Anspielung auf ihren Film von 1985 "Desperately Seeking Susan", auf Deutsch: "Susan ... verzweifelt gesucht". Wie jeder andere habe sie das Recht, über ihren Körper zu bestimmen, so Madonna. Sie fügte hinzu: "Vielen Dank 2019! Es wird ein tolles Jahr!!" und setzte die Hashtags "#2019 #Freiheit #Respekt #KeineAngst #KeineDiskriminierung".