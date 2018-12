Braten mal anders Veganes Weihnachten: So gelingen besinnliche Tage ohne Tierprodukte

Bei den Geschenken kann man seine Liebsten ebenfalls mit veganen Produkten überraschen - und vielleicht den ein oder anderen Anstoß geben, sich mit der tierfreien Lebensweise auseinanderzusetzen. Zum einen gibt es eine Vielzahl an Bücher ("Vegan for fit") und Filme ("Hope For All: Unsere Nahrung, Unsere Hoffnung"), die Tipps geben. Zum anderen kann auch Kleidung mit ruhigem Gewissen verschenkt werden - wenn man ein paar Dinge beachtet. Diese müssen ohne tierische Stoffe produziert worden sein, sollten zudem aus Biostoffen bestehen und umweltfreundlich und fair hergestellt sein. Weitere vegane Geschenktipps hat die Webseite "Deutschland ist vegan" zusammengestellt.