Harlaching - Schreck am Mittwoch gegen 11.05 Uhr im beschaulichen Wohnviertel in Harlaching: In der Gabriel-Max-Straße hat nach Angaben der Münchner Feuerwehr ein Kleinbus gebrannt. Passanten bemerkten den Rauch aus dem Motorraum und riefen sofort die Feuerwehr.