München - Bei einem Kellerbrand in einem fünfstöckigen Wohnhaus in der Jahnstraße im Münchner Glockenbachviertel ist am späten Dienstagabend hoher Schaden entstanden. Wie die Münchner Feuerwehr am Mittwoch mitteilt, war die Trennwand zwischen zwei Kellerabteilen in Brand geraten.