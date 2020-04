Branchen-Initiativen vor der Öffnung Friseur, Optiker und Co.: So schützen sie ihre Kunden und Mitarbeiter

Ab kommenden Montag gilt Maskenpflicht beim Einkaufen - in ganz Deutschland. Außerdem dürfen wir uns dann wieder vom Profi die Haare schneiden, färben und stylen lassen. Gleiches gilt für die passende Brille zum Look - im Bereich der Fußpflege läuft immerhin eine Petition für eine baldige Öffnung. Doch so schön diese Aussichten nach Wochen der geschlossenen Geschäfte sind, gerade bei Dienstleistern mit engem Kontakt zum Kunden sind in Corona-Zeiten beide Seiten besonderen Risiken ausgesetzt. Welche Maßnahmen zur Hygienevorsorge und Infektionsprävention haben sich die Geschäfte einfallen lassen? Hier ein Überblick.