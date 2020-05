Neubauer: "Muss meine Miete ja weiterzahlen"

In der Not hat der Hotelier nun in eine ganz andere Branche umgesattelt – denn: "Ich muss meine Miete ja weiterzahlen." Neubauer mietete einen Teil des früheren Indoor-Spielplatzes "Räuberhöhle" in der Zweibrückenstraße an und verkauft hier nun Behelfsmasken aus Baumwolle.