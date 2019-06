Braids statt Undercut Jada Pinkett Smith zeigt ihre stylische Sommerfrisur

Seit 2018 ist Jada Pinkett Smith regelmäßig in der Facebook-Show "The Red Table Talk" zu sehen - zusammen mit ihrer Tochter Willow (18) und ihrer Mutter Adrienne Banfield-Jones (65). In der aktuellen Folge zum Thema Liebe hatte das jüngste Mitglied der Runde mit der Aussage überrascht, dass sie einer polyamoren Beziehung nicht abgeneigt sei. Sie liebe Männer und Frauen gleichermaßen.