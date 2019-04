Den Angaben des Innenministeriums zufolge wurde in der Silvesternacht der höchste Feinstaubwert in Schweinfurt am Obertor gemessen – zwischen Mitternacht und 1 Uhr kletterte er auf 991 Mikrogramm pro Kubikmeter. Zum Vergleich: Im Jahresmittel sind es hier 18 Mikrogramm pro Kubikmeter. Auf Rang zwei und drei folgten Fürth (915 Mikrogramm pro Kubikmeter) und in München (855).