Brad Pitt streut Gerüchte Wird "Once Upon a Time... in Hollywood" zur Mini-Serie?

Wird er zum Wiederholungstäter?

Schenkt man den Aussagen Pitts Glauben, so plane Tarantino aus "Once Upon a Time... in Hollywood" auch noch eine Mini-Serie zu machen. Zumindest soll er "darüber geredet" haben, so der Schauspieler. Zuzutrauen wäre es dem 56-Jährigen, erschien in den USA erst im April dieses Jahres sein Western-Streifen "The Hateful 8" als vierteilige Mini-Serie bei Netflix.