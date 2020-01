In ihrem Rechtsstreit mit dem BR lehnt die Drehbuchautorin am Donnerstag aber den Vergleichsvorschlag (einmalig 30.000 Euro für fünf Folgen plus Wiederholungshonorar von 1.500 Euro pro ausgestrahlter Folge) ab. Sie fordert allein für die eine bereits ausgestrahlte Folge Nummer 13 einen Schadenersatz in Höhe von 35.790 Euro.