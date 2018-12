Stammtisch-Urgestein Dieter Hanitzsch erinnert sich bei diesem Thema amüsiert an die allererste Sendung 2007, in der der niederbayerische CSU-Stratege Erwin Huber und Schauspielerin Veronica Ferres zu Gast waren – und Huber sagte: "I hob gar ned gwusst, dass an am boarischn Stammtisch aa Weiber sitzn derfa."

Gründungsmitglied Hanitzsch wird ab dem 13. Januar – dann soll die neue Besetzung laut BR-Planung erstmals auftreten – sonntags nur mehr Zuschauer sein.

Er sei grundsätzlich einverstanden mit der BR-Entscheidung, sagt Hanitzsch zur AZ (in der seine Zeichnungen jeden Freitag erscheinen). Der Karikaturist: "Es ist völlig normal, dass man irgendwann sagt, es ist genug und man brauche neue Leute."

Hanitzsch weiter: "Ich denke gerne an diese elf Jahre zurück und an die Begegnungen mit vielen interessanten Menschen, die ich sonst nie gehabt hätte. Dafür bin ich dankbar." BR-Boss Hinrichs spricht von "höchster Wertschätzung" für die ausscheidenden Stammtischler und von einem "guten Einvernehmen".

Dass der Sender Heckl und Hanitzsch erst am 22. November – also nach elf Jahren Zusammenarbeit recht kurzfristig – über ihr Aus am 16. Dezember informiert hat, mag Stilfragen aufwerfen. Ihr Ex-Kollege Helmut Markwort, inzwischen im Landtag, sagte zur AZ: "Es tut mir leid für die beiden."