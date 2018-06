Boxen in Unterschleißheim Comeback im Schwergewicht: "Huck muss sich beweisen"

Marco Huck: "Er muss sich beweisen"

Doch hat es Huck, der sich 2014 von seinem langjährigen Trainer Ulli Wegner getrennt hat, noch drauf? Brennt das Feuer noch in ihm? In den vergangenen Jahren hat er die Trainer reihenweise verschlissen, die technisch-taktischen Fähigkeiten haben sich beim ehemaligen Kickboxer eher zurückentwickelt. "Huck muss sich beweisen, keine Frage", sagte Petkovic, der mit Huck seit über 20 Jahren befreundet ist, "Boxen ist ein hartes Geschäft. Keiner gibt etwas auf deine Erfolge der Vergangenheit. Du bist immer nur so gut, wie dein letzter Kampf. Saglam ist kein absoluter Weltklassemann, aber auch ihn musst du erst einmal besiegen. Und: Er kann hauen."

Der Kampfabend firmiert unter dem Motto "Die Schwergewichtsnacht". Neben Huck werden Francesco Pianeta (33), der in seiner Karriere bereits zwei Mal gegen Wladimir Klitschko und Ruslan Chagaev um die WM geboxt hat, aber jeweils chancenlos war, und der aufstrebende Peter Milas in den Ring treten. Für Pianeta, der in seinem letzten Kampf bei Petkos Fight Night im Oktober 2017 gegen Kevin Johnson eine indiskutable Leistung abgeliefert hat, ist es "die letzte Chance", wie Petkovic erzählt.

"Ich habe mir gedacht, soll ich ihm nochmal eine Gelegenheit schenken? Ich habe mir gesagt, er soll gegen Milas zeigen, was er noch kann. Wenn er verliert, war es das bei uns", sagte Petkovic.

Von dem 22-jährigen Milas ist Petkovic überzeugt. "Er ist im Kopf ein Psycho, will nur gewinnen. Er kann fürchterlich hauen. Mit links und rechts. Er muss viel lernen, aber sein Potenzial ist groß. Vielleicht verliert er, aber bei mir gibt es keine Kämpfe, die verschoben sind. Lieber verliert man ehrlich, als durch Betrug zu gewinnen. Das gibt es bei mir nicht. Und darauf bin ich sehr stolz."