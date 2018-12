Box-WM in Los Angeles Deontay Wilder gegen Tyson Fury: Am Boden, aber obenauf

Dann möglicherweise in Großbritannien. "Wir könnten Fußballstadien füllen. Ins Wembley oder nach Arsenal gehen", sagte Furys Promoter Frank Warren, ehe ihm Fury ins Wort fiel: "Ins Old Trafford, komm’ schon, Frank." Old Trafford, das Stadion in Manchester, Furys Heimatstadt.