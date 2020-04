Wie aus Gustav "Bubi" wurde

Am 12. April hätte Scholz seinen 90. Geburtstag begangen. Doch Scholz, der am Prenzlauer Berg im zerstörten Berlin der Nachkriegszeit aufgewachsen ist, verstarb bereits am 21. August 2000 in einem Pflegeheim in Hoppegarten am Rande der Stadt. Ein Herzinfarkt, mehrere Schlaganfälle, psychiatrische Therapien, Altersdemenz hatten Scholz seiner Gesundheit beraubt. Doch die Geschichte von Scholz, dem ewigen Bubi, ist keine Helden-Saga, sondern ein Tragik-Epos.