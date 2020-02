Nikita Pearl Waligwa war 2016 im Disneyfilm "Queen of Katwe" zu sehen. Am Sonntag gab ihre Schule via Twitter bekannt, dass die 15-Jährige verstorben ist. Sie hatte einen Gehirntumor. Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o (36, "12 Years a Slave"), die in "Queen of Katwe" eine der Hauptrollen spielte, widmet ihrem verstorbenen Co-Star rührende Zeilen auf Instagram. Zu einem Foto, dass Nikita Pearl Waligwa in ihrer Rolle als Gloria im Film zeigt, schreibt Nyong'o unter anderem: "Sie spielte Gloria mit einer solchen Lebendigkeit."